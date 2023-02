Ass. De Jesu sulla possibile festa Scudetto: “Questore e prefetto lavorano intensamente"

"Il tema sull’eventuale festa scudetto è di ordine e sicurezza pubblico".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio De Jesu, Assessore alla sicurezza del Comune di Napoli ed ex Questore di Napoli: "Il tema sull’eventuale festa scudetto è di ordine e sicurezza pubblico. Il piano di contenimento per la legittima esplosione di entusiasmo è in mano al questore e al prefetto, che stanno lavorando intensamente. Non invidio il questore che dovrà gestire la sicurezza pubblica insieme al prefetto. La città esploderà di entusiasmo e saranno coinvolte tutte le aree, soprattutto quelle del centro. Il tema è adottare delle misure dal punto di vista strategico che tendano a mitigare la manifestazione di questo entusiasmo.