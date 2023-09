Ass. Ferrante: "Con l'Udinese in vendita i 258 biglietti da destinare ai disabili"

L'Assessore allo Sport e Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuta a Marte Sport Live

L'Assessore allo Sport e Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuta a Marte Sport Live: "Ci siamo impegnati per ricostituire i tavolo con il Napoli ed assicurare che in Napoli-Udinese saranno messi in vendita i 258 biglietti da destinare ai disabili. Siamo arrivati a questo con l'impegno del Comune di Napoli, della Società Sportiva Calcio Napoli e dell'Assoutenti, per capire le esigenze di queste persone meno fortunate. Il Napoli ha assicurato che tutti i biglietti a disposizione saranno messi in vendita e non dimentichiamo che lavoriamo per aprire ai diversamente abili anche il settore "Distinti".

Lo stadio Maradona è vecchio, costruito quando ancora non si pensava a queste esigenze così importanti, messe al primo posto dalla FIGC e dalla UEFA. La tempistica? Ci vorrà qualche mese, magari entro la fine del campionato, teniamo comunque presente che inizialmente i posti riservati ai diversamente abili erano 120 ed ora sono raddoppiati, ci sono posti anche nelle curve e nelle tribune. Stiamo lavorando per rendere più agevole anche la procedura di acquisto telematico dei biglietti, è importantissimo poi fare un'opera di sensibilizzazione dei tifosi più fortunati, andrà fatta un'opportuna formazione agli steward nei settori specifici".