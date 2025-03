Ass. Ferrante: "Stadio Maradona, già si lavora al restyling per ampliare capienza"

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Restyling del Maradona? E’ l’unica strada possibile, è stata la prima indicazione che ha dato il sindaco e sulla quale sono rimasti fermi i nostri passi. A prescindere dal progetto da parte del Napoli, che ora non c’è, si sta lavorando al progetto di riqualificazione del Maradona che verrebbe ampliato nei posti disponibili per accontentare i tifosi che non riescono a prendere i biglietti. Poi ci sarebbe anche l’apertura del terzo anello e il mantenimento della pista d’atletica come c’è all’Olimpico di Roma.

Ci stanno lavorando i tecnici, da poco, ma ci auguriamo che questa soluzione possa essere condivisa dal Napoli e dai suoi tifosi. Alla data di oggi, dove ci troviamo senza progetto e senza ammissione tra gli stadi che accoglieranno gli Europei, possiamo solo cercare un adattamento che possa consentirci di partecipare. Non si può sentire che Gravina non citi lo stadio di Napoli tra i papabili, per cui faremo di tutto per esserci. Napoli, rispetto alle altre città, non ha nulla di meno rispetto ad altre città. Chiusura dello stadio per gli eventuali lavori? L’idea è che non si dovrebbe chiudere lo stadio quando giocherà il Napoli, questa è la soluzione migliore”.