Atalanta, Cuadrado ora punta allo scudetto: "Ora avremo più tempo, dobbiamo crederci!"

vedi letture

Juan Cuadrado, esterno dell'Atalanta, è intervenuto in zona mista ai microfoni dei media presenti, tra cui SportMediaset, dopo il ko per 3-1 a Bergamo contro il Club Brugge: "Ci credevamo, l'avevamo preparata bene, ma loro sono stati micidiali nei 3 contropiedi. Nelle occasioni avute abbiamo avuto molta sfortuna, magari se avessimo segnato in una delle opportunità che ci sono capitate sarebbe stato tutto diverso. Ce l'abbiamo messa tutta, dobbiamo stare tranquilli perché quando lo sforzo non ci è mancato bisogna esserlo. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta, è dura, ma mancano ancora 13 partite di Serie A e l'intenzione è quella di rimanere tra le prime, portando l'Atalanta dove è sempre stata negli ultimi anni, qualificandosi per la Champions e lottando per il titolo".

Poteva andare diversamente la gara?

"Se magari non ci avessero fischiato quel rigore alla fine, sarebbe stato molto diverso. Quando prendi 3 gol così nel primo tempo, anche se ce l'hai messa tutta, un po' ti butta giù. Dobbiamo ripartire con più forza di prima".

Ora puntate allo Scudetto?

"Dobbiamo vedere partita dopo partita, siamo anche noi una grande squadra. Adesso avremo più tempo per preparare bene le partite, per allenarsi bene e arrivare bene a tutte le gare, con il pensiero di vincerle perché dobbiamo lottare fino alla fine e se c'è la possibilità dobbiamo crederci".

I tifosi vi hanno comunque applaudito.

"Sempre, sempre. Sono loro il 12esimo giocatore che ci spingono, che ci aiutano. Sicuramente saranno con noi anche per le prossime 13 partite, il loro supporto per noi è importantissimo, sicuramente saremo a battagliare tutti insieme".