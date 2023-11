Atalanta, Ederson: "Col Napoli sempre gare complicate. Vogliamo vincere, serve partita tosta"

Ederson, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 contro l'Udinese.

© foto di www.imagephotoagency.it

Ederson, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 contro l'Udinese: "Quando non puoi vincere almeno si cerca di pareggiare. È stata una partita diversa, loro sono bravi fisicamente, abbiamo iniziato bene la partita ma poi abbiamo subito alcuni contropiedi. Cosa non ha funzionato? In altre partite abbiamo gestito meglio ed eravamo più sistemati, abbiamo perso tanti palloni in mezzo".

Quanto è importante questo pareggio? "È importante adesso scaricare mentalmente. Poi potremo tornare a lavorare nel miglior modo".

Il Napoli? "Sono sempre gare complicate, vogliamo vincere, dobbiamo fare una partita tosta".