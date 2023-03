Atalanta, Gasperini: "A Napoli dovremo giocare bene contro una squadra straordinaria. Sugli infortunati..."

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Udinese.

Gli infortunati? Quanto stanno pesando? " Scalvini penso che possa recuperare, i guai muscolari ci sono. Per fortuna non sono guai grossi, Zapata lunedì sarà con la squadra. Ma dobbiamo pensare a chi recuperiamo: Muriel è a disposizione, Pasalic ha recuperato, penso che recupereremo anche Scalvini ".

Gian Piero Gasperini , tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Udinese: " Ci è mancato il gol, siamo arrivati lì tante volte: abbiamo avuto tante situazioni anche aeree, ma non l'abbiamo buttata dentro" è l'analisi di Gian Piero Gasperini, "la prestazione la squadra la porta sempre a casa. L'Udinese è una buona squadra e ha 10 punti meno di noi, è normale subire qualcosa, ma abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo ".

Come si risolve il problema del gol?

"Il problema si risolve giocando come questa sera, avendo più precisione nel tiro e nello scambio. Quando crei tante occasioni la squadra fa il suo. Oggi ho visto un bel Muriel, ho rivisto anche Pasalic: possono darci una gran mano".

Il Napoli?

"Dovremo andare a giocare bene contro una squadra straordinaria. Contro la Lazio hanno attaccato a lungo e non hanno segnato, ma non possiamo dire che il Napoli non è capace a far gol? Non credo".

Zappacosta?

"Ha avuto un risentimento nel riscaldamento, all'inguine. È una cosa incerta, non gli creava sicurezza".