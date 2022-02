Atalanta, Gasperini affranto: "Prestazioni così ci ridimensionano e ci fanno abbassare la cresta"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così il ko interno contro il Cagliari in conferenza stampa: "Sul piano fisico la squadra ha fatto bene, abbiamo ciccato su quello tecnico. Abbiamo sbagliato tanti passaggi facili, siamo andati molto poco sulle fasce, siamo entrati poco in area di rigore, abbiamo subito il secondo gol per poca attenzione, sono tutti fattori che ci ridimensionano molto, ci fanno abbassare la cresta. Prima di parlare di traguardi dobbiamo pensare a stare in campo in maniera più precisa. Quella di oggi è una brutta prestazione. Non serve parlare di obiettivi e riempirsi la bocca, dobbiamo mettere mano pesantemente sul nostro modo di essere una squadra".