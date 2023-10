Atalanta, Gasperini: "Campionato molto più equilibrato. Spalletti? Ecco cosa ci siamo detti"

"Ci sono Napoli, Milan Inter piu competitive, sono cresciute anche Lazio, Roma, Fiorentina".

"L'Europa League è diversa rispetto al campionato, in Serie A hai margini di recupero. In questo caso è un mini torneo a sei giornate, in Europa non hai margini. Il risultato di domani è già importante ai fini della qualificazione". Gian Piero Gasperini sa cosa vuol dire giocare in Europa e di certo non sarà semplice affrontare lo Sporting nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. "Sulla carta lo Sporting è favorito, almeno così veniva indicato nei sorteggi. Speriamo domani, misurandoci sul campo, di avere una sensazione diversa. Speriamo di sovvertire i pronostici".

Cosa vi siete detti con Spalletti?

"Spalletti, nel suo nuovo ruolo, segue tutte le squadre italiane, abbiamo avuto modo soprattutto di parlare i calciatori che possono essere utili per la nazionale. Mi auguro che l'Atalanta possa dare sempre più giocatori alla nazionale, di certo le coppe europee ti possono dare un'ulteriore spinta".

In campionato c'è maggiore equilibrio.

"Il campionato italiano è molto più equilibrato, ci sono Napoli, Milan Inter più competitive, sono cresciute anche Lazio, Roma, Fiorentina, ogni partita è difficile per tutti, anche per le big, questa è la differenza. Comunque è l'Europa a darci qualcosa per il campionato, non viceversa, in passato ci hanno dato qualche valore aggiunto da portare nel campionato. Domani giocheremo in un teatro molto prestigioso con cinquantamila persone, spero di poter offrire insieme allo Sporting una partita bella, che sia apprezzata dal pubblico. Questo sarebbe già un grande traguardo".