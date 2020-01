Atalanta, Gasperini e l'obiettivo Champions: "C'è anche il Napoli, può fare filotto di risultati"

L'Atalanta schianta il Parma e si porta a -1 dal quarto posto, attualmente occupato dalla Roma. Gian Piero Gasperini punta ancora la Champions League, ma per il suo obiettivo teme anche il ritorno del Napoli, come dichiarato in conferenza stampa: "Juve e Inter sono di un altro livello, la Lazio ha fatto 9 vittorie di fila. Io credo però che il Napoli possa fare un filotto di risultati, poi ci sono anche squadre blasonate. Se riusciamo a ripeterci non sarà facile rimontarci, noi dobbiamo solo farlo. Dobbiamo mantenere il livello dell'Europa, che è quello che mi interessa di più".

IL RITORNO DELL'EX AZZURRO ZAPATA - L'allenatore degli orobici si è soffermato anche su un rientro importante come quello di Zapata: "Se perdi un giocatore così hai qualcosa in meno. Nel girone di ritorno è ovvio che ci sia sempre, spero di non avere tre mesi di infortunio. Sono tanti, notevoli. Ci sarà sempre qualcuno che può saltare una o due domeniche".