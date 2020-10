Atalanta, Gasperini ha due dubbi per il Napoli: rischio panchina per Gomez

Ultime di formazione in vista della partita di domani contro l'Atalanta. La redazione di Sportmediaset aggiorna la situazione in casa orobica: "Toloi è guarito dal Covid e dovrebbe ritrovare il suo posto in difesa. Il centrocampo non si tocca, mentre restano i soliti dubbi in attacco: Gomez-Malinovskyi alle spalle di Zapata, o il doppio centravanti con l'inserimento di Muriel dal 1'. Tra i convocati torna finalmente anche Josip Ilicic. Prima chiamata per Miranchuk".