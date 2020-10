Atalanta, Gasperini: "Napoli? Può capitare di perdere male se si gioca così spesso"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto all'interno della sala stampa del 'centro sportivo Bortolotti' di Zingonia per analizzare la vigilia del match contro la Sampdoria.

A Napoli c'è stato un incidente di percorso? "Può capitare di perdere male, con una frequenza così alta di partite non possiamo guardarci indietro. Dobbiamo apprendere dagli errori, dobbiamo cercare di correggere il tiro. È una costante per tutte le squadre, è un impegno difficile per chi gioca le coppe, non è facile presentarsi con le stesse condizioni. Oggi se non hai una percentuale alta della condizione ogni partita diventa difficile. Quest'anno il campionato sarà ancora più difficile, si è alzato il livello delle squadre".

L'ultima partita di Ilicic al Gewiss Stadium è stata con la Sampdoria. "È un giocatore recuperato. A Napoli non è stato aiutato dalla squadra come ho già detto. Adesso ogni volta che sbaglia qualcosa viene notato, ma prima mi faceva incazzare di più. Non è che non sbagliava (ride, ndr). Dobbiamo riportarlo nella condizione migliore: è un giocatore recuperato, ero tra i più scettici ma ora è pronto per giocare"

La scelta di Ilicic a Napoli ha sorpreso un po' tutti. "Vi sorprendete facilmente. Quando recuperi un giocatore come lui...Quando sta bene deve giocare, per me è un giocatore recuperato. Il gol sarà una conseguenza, deve ritrovare le distanze. Quando uno rientra dopo dei mesi devi ritrovare la sicurezza. Gollini ha iniziato le prime partitelle con la squadra, già dalla prossima settimana può aggregarsi con la squadra".