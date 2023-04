Atalanta, Gasperini: "Tutti hanno avuto alti e bassi, tranne il Napoli"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Roma:

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Roma: "Abbiamo vinto contro una squadra di assoluto livello, sono tre punti importanti per il nostro futuro. Gli alti e bassi li hanno tutti, tranne il Napoli, questo è dovuto alla forza del campionato. La serie A è diventata molto equilibrata, può succedere ancora di tutto".

Zapata la nota più lieta della serata?

"Sì, è stato un grande riferimento per la squadra. Non si può accantonare un giocatore così, anche se i giovani hanno fatto bene".

Il quarto posto è vicino

"Quattro punti non sono pochi, ma abbiamo un bel vantaggio su quelle dietro. Questo ci permette di concentrarci sulle nostre gare. Vedere l'applicazione dei ragazzi è stata una grande soddisfazione".

Motta, Palladino, Juric e Bocchetti, i suoi allievi stanno facendo bene

"Sono contento per loro, io ero in panchina al Genoa e loro in campo. Abbiamo fatto una grande stagione, chiusa a pari punti con la Fiorentina e non siamo andati in Champions solo per gli scontri diretti. Stanno facendo delle cose meravigliose, adesso devo sfidare Juric, sarà una bella battaglia"