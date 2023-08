Atalanta, il dg Marino controcorrente: "Arabia grandissima opportunità per il sistema"

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha così parlato a Radio Serie A.



Come vi ponete di fronte all’arrivo degli arabi?

"La vedo come una grandissima opportunità per il sistema calcio generale e per portare nuove risorse in Europa. Quello che sta facendo l’Arabia Saudita è un po’ quello che faceva la Premier League fino a pochi mesi fa, ora anche loro stanno subendo questo strapotere economico e cercano di limitare i danni chiedendo la chiusura del mercato anticipata. Le stesse domande che facevamo noi, tramite la Lega Serie A, di ridurre il periodo del mercato e chiuderlo prima dell’inizio del Campionato insieme alle altre 4 leghe principali".