Atalanta, Percassi giustifica Koopmeiners: "A volte si può sbagliare, è molto importante per noi"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid al National Stadium di Varsavia: "Stanno accadendo delle serate incredibili per la nostra storia, pensare di giocare col Real è qualcosa di straordinario, un'altra grandissima emozione. Il calcio ti regala emozioni incredibili, non c'è tempo di godersele. C'è sempre un'emozione pazzesca, viverle è qualcosa di unico".

Quanto peseranno le assenze?

"Sia per Scamacca che per Scalvini sono stati degli episodi molto sfortunati per due ragazzi veramente fantastici. Siamo molto affezionati a Koop, ci dispiace moltissimo che non sia qui".

Rottura definitiva o ci sono i margini per ricucire?

"No, vogliamo molto bene a Koop. Sappiamo cosa ha dato e cosa ha ricevuto, a volte quando si è giovani si può incappare in qualche errore. Oggi ne è un esempio, ma per noi è un giocatore molto importante".

Stagione di ulteriore crescita?

"Penso che per l'Atalanta essere qua è già una grande vittoria, giochiamo contro il club più forte al mondo. Speriamo di fare una bella figura".

Dirà qualcosa ai ragazzi?

"Non è nostra abitudine parlare, ma essere vicini alla squadra in tutti i momenti. Per parlare c'è il mister che non ha bisogno di supporto in questo".

Come si vince questa partita?

"Da tifoso di calcio quando vedi questi grandi giocatori davanti ti rendi conto del loro valore, ma l'Atalanta è qui con merito. Ce lo siamo meritati sul campo".