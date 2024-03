Atalanta, Scamacca a Sky: "Vittoria fondamentale contro una concorrente diretta"

L'attaccante dell'Atalanta, Gianluca Scamacca, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria al Diego Armando Maradona con il Napoli per 3-0

L'attaccante dell'Atalanta, Gianluca Scamacca, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria al Diego Armando Maradona con il Napoli per 3-0, con il centravanti che ha segnato la rete del momentaneo 0-2: "È stato un bel gol. La vittoria è importantissima, con una diretta concorrenza per la Champions. Abbiamo messo un piccolo mattoncino per costruire la nostra casa".

Gol risposta alla mancata convocazione in Nazionale? "Ero a casa e tifavo per loro. Faccio il mio percorso e la mia strada, poi prendo quello che viene. Lavoro ogni giorno per vivere questi momenti e togliermi le soddisfazioni".

Ha parlato con Spalletti, le porte sono aperte? "Non lo so, non ci ho parlato, dovete chiedere a lui. Da parte mia non c'è nessun problema".

Quanto vale questo successo a Napoli? "È una vittoria pesante ma sono sempre tre punti. Adesso dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia, mercoledì abbiamo un'altra gara importantissima".

Perché Scamacca non è il centravanti titolare della Nazionale? "Questo non lo so, non dovete chiederlo a me. So che devo lavorare tanto e cerco di migliorarmi ogni giorno. Ho qualità ma ci sono i momenti. Penso solo a lavorare e a non perdere il divertimento".

Cosa pensa delle parole di Gasperini e Spalletti? "Penso che vogliano stimolarmi e li prendo nel modo giusto. Voglio avere una spinta a fare sempre meglio".

L'esclusione dalla Nazionale è stata disciplinare? "Non lo so, la gente non sa quello che faccio in camera, si parla di Play Station senza sapere. Non ci rimango male, me ne frego. Volano pregiudizi su di me da quando ho 16 anni ma so quello che sono. Devo dimostrare solo alle persone che mi vogliono bene. Non do importanza alle chiacchiere".