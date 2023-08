AUDIO - Ag. Cheddira: "Essere di proprietà dei campioni d'Italia motivo di grande orgoglio"

"C'erano altre trattative ma il Frosinone ha un direttore molto competente e quando è arrivata la proposta la volontà del ragazzo era quella di andare lì".

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Bruno Di Napoli, ospite ai nostri microfoni

Bruno Di Napoli, agente che ha lavorato al trasferimento di Walid Cheddira, prima dal Bari al Napoli e successivamente in prestito al Frosinone in prestito, ha parlato nella trasmissione 'A tutto mercato minuto per minuto' in collaborazione tra Tmw e Radio Sportiva: "Il ragazzo mi ha dato una grande tranquillità e serenità, sapevamo di arrivare in porto con la trattativa, visto che l'obiettivo era quello di arrivare a giocare in Serie A. C'erano altre trattative ma il Frosinone ha un direttore molto competente e quando è arrivata la proposta la volontà del ragazzo era quella di andare lì. Il Napoli lo teneva sotto osservazione ma il parco attaccanti è di primissima scelta e non essendo andato via nessuno era giusto prendere in considerazione l'ipotesi prestito".

È stata una scelta convinta quella di andare al Frosinone?

"Sì, siamo stati subito convinti. Conosciamo la serietà di Stirpe e Angelozzi e Di Francesco può dare tanto a Walid dal punto di vista offensiva. Ha scelto il progetto migliore per lui, in un ambiente sano e sereno".

Cosa potrà fare in Serie A?

"Spero che possa continuare il suo percorso di crescita. È partito dalla Lega Pro, poi la B e il Mondiale. Come ha detto lui vuole pensare a migliorare, poi i gol e le prestazioni verranno da sé. Ringrazio il Bari, società allenatore e tutta la piazza, passando poi per il Napoli. Essere di proprietà dei campioni d'Italia è motivo di grande orgoglio".