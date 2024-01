AUDIO - Agostinelli: “Mazzarri ancora sul pezzo! Nuovi acquisti? Ecco il migliore

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Andrea Agostinelli.

Nella serata di Tmw Radio, all’interno di 'Piazza Affari', è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Andrea Agostinelli.

Rivoluzione tattica. La scelta di Mazzarri certifica l’errore della società che invece preferiva si ricalcasse un Napoli spallettiano?

“Mazzarri, entrato in punta di piedi, ha deciso poi per questa modifica tattica che era doverosa”.

Come è cambiato questo Napoli con la difesa a 3?

“Bisogna vedere se diverrà 3-5-2 o resterà 3-4-3. A volte è un 3-4-2-1, quindi una mezz’ala come Zielinski potrebbe ritrovare spazio. Uno come lui, se in forma, va messo in campo”.

Le scorie della trasferta a Ryad si sentiranno contro la Lazio?

“Soprattutto le mancanze di Osimhen e Kvara peseranno. Onestamente è un Napoli un po’ più in difficoltà di una Lazio a cui manca qualcosa”.

ADL potrebbe cedere Kvara dopo il deprezzamento di quest’anno dato il rendimento negativo?

“Kvara potrebbe andar via, ci sta. Non sta ripetendo il campionato dello scorso anno, ma potrebbe capitare che De Laurentis si convinca a cederlo per finanziare il calciomercato estivo”.

È anche un problema di “piazza poco vincente”, quello del vivere in questo modo l’anno successivo alla vittoria?

“Al Centro Italia abbiamo Roma, Lazio e Napoli, che quando si vince hanno bisogno di un po’ di tempo per smaltire la vittoria, ripetersi non è mai facile”.

Ha notato qualcosa che non girava dal punto di vista atletico con Garcia?

“L’unica cosa che ho valutato bene è che più gli anni passano, meno si parla di preparazione. Prima la preparazione andava di pari passo con la tattica. Oggi sembra che ci sia una sottovalutazione dell’aspetto. Se Kvara non è al 100% non salta l’uomo e tutta la squadra va in difficoltà”.

Ha attualmente una favorita per il quarto posto?

“Campionato livellatissimo, ora è impossibile. Fiorentina e Bologna sarebbero delle sorprese. Lo scorso anno, dato il rendimento altalenante di Roma, Lazio e Napoli, c’erano meno dubbi. Quest’anno vedo bene l’Atalanta”.

Mazzarri ha preso il Napoli da traghettatore. Quale sarebbe l’allenatore giusto del “Nuovo Napoli”?

“Io starei attento a prendere un allenatore giovane. Ce ne sono tanti bravi. Napoli come piazza ha bisogno di un allenatore esperto”.

Un allenatore con tante pretese sul mercato come Conte è ancora papabile ed appetibile per la nostra Serie A?

“Lo è ancora. E non deve cambiare il suo essere pretenzioso: Conte chiede tanto, ma rende tanto”.

Mazzarri è comunque tornato a cavalcare l’onda. Dove lo vedrebbe bene nel post-Napoli?

“Lo vedrei bene per le squadre che vogliono combattere per un obiettivo. La difesa a 3 è il suo mantra, quindi una squadra che sia già abituata a quel modulo, su cui lui lavora benissimo. Se andiamo a guardare il calcio dei Guardiola e dei De Zerbi, allora no. Ma se vuoi un allenatore concreto, che porti risultati… che allora si scelga Mazzarri. È ottimo”.

"Ho già deciso”, dice Osimhen. Poteva evitare questa uscita?

“Non ha iniziato bene con la testa la stagione. Quest’uscita doveva evitarla”.

Tra Perez, Ngonge, Traorè e Mazzocchi chi è il miglior acquisto?

“Traorè per me è il migliore. Mi intriga di più. Può giocare nel 3-4-3 può fare la punta esterna o una delle due mezz’ali”.