AUDIO - Antognoni: "Maradona avanti a tutti, poi viene Messi e un altro"

Antognoni:" Il calcio ora è troppo tattico. Troppo potere agli allenatori. Purtroppo i matrimoni si rompono questo è successo con la Fiorentina. Inter favorita, Chiesa il giocatore per l'Italia e la Juve:" Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Grande ospite a TMW Radio, durante Maracanà. A intervenire l'ex bandiera della Fiorentina, anche da dirigente, e della Nazionale Giancarlo Antognoni.

Dove si colloca tra i numeri 10?

"Io mi metto nn nel podio, ci sono stati giocatori molto più bravi, Totti, Del Piero, Rivera, ma farei più una distinzione dei periodi. In quello in cui ho giocato io è uno dei migliori. C'era D'Amico, Beccalossi, poi negli anni Ottanta sono arrivati gli stranieri migliori nel ruolo, non come oggi che ne arrivano anche non di livello".

Un accostamento tra Messi e Maradona?

"Gli mancava il Mondiale ed è riuscito a vincerlo. Lo ha vinto principalmente lui quel titolo. Maradona per me rimane sempre il numero uno però. Messi oggi lo metterei dietro a Maradona, terzo Ronaldo".