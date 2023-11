AUDIO - Antognoni: "Maradona o Messi? Diego resta sempre il numero uno"

"Messi oggi lo metterei dietro a Maradona, terzo Ronaldo".

Antognoni:" Il calcio ora è troppo tattico. Troppo potere agli allenatori. Purtroppo i matrimoni si rompono questo è successo con la Fiorentina. Inter favorita, Chiesa il giocatore per l'Italia e la Juve:" Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A TMW Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex bandiera della Fiorentina, anche da dirigente, e della Nazionale Giancarlo Antognoni.

Numeri 10, come mai sono sempre più rari nel calcio odierno?

"In effetti è così, il calcio italiano almeno ma anche in generale ha dimenticato i numeri 10. Prima ci si costruiva la squadra attorno, oggi invece si è evoluto e non è più così. Poche squadre lo usano, forse per paura di essere troppo sbilanciati in avanti. Ma così si perde in fantasia e spettacolo".

Quale un 10 che le è piaciuto di più negli ultimi anni?

"Di solito è il giocatore più rappresentativo, Luis Alberto mi piace molto. Ha trovato qualche difficoltà nell'ultimo periodo ma è un grande giocatore. Nico Gonzalez è più seconda punta o esterno".

Quale la sua opinione sulla qualificazione a Euro 2024 dell'Italia?

"Solitamente l'Italia parte sempre favorita nelle grosse competizioni, tranne in questi ultimi periodo dopo i due fallimenti Mondiali. C'è però sempre da avere timore da parte degli avversari. Spalletti ha avuto poco tempo ma ha fatto un ottimo lavoro. Anche se siamo in quarta fascia, credo che l'Italia rimanga sempre una delle favorite e sarà competitiva".

Un accostamento tra Messi e Maradona?

"Gli mancava il Mondiale ed è riuscito a vincerlo. Lo ha vinto principalmente lui quel titolo. Maradona per me rimane sempre il numero uno però. Messi oggi lo metterei dietro a Maradona, terzo Ronaldo".

Guardano la classifica, la Fiorentina può pensare alla Champions?

"Guardando la classifica sicuramente è lì, ma le prime sono Inter, Juventus, Milan e Napoli, potenzialmente più forti, poi Fiorentina, Atalanta e tutto il resto. E qui allora se la può giocare, ma per l'Europa League e la Conference. La Champions non è semplice, ma se cominciano a segnare le punte qualcosa può cambiare".