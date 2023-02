AUDIO - Antognoni su Lobotka: "Determinante per il Napoli. Lo cercò anche la Fiorentina"

"E' un giocatore basilari per questa squadra che sta andando alla grande, lega tutti i reparti, giocatore importantissimo".

Cosa pensa di Lobotka? " E' un giocatore che viene osannato poco dai media ma per il Napoli è determinante. Lo ha cercato anche la Fiorentina a suo tempo. E' un giocatore basilari per questa squadra che sta andando alla grande, lega tutti i reparti, giocatore importantissimo ".

Maracanà con Marco Piccari Ospiti: Antognoni:" Il 10 rimane il giocatore che a la differenza. Non mi aspettavo una Fiorentina così brillante soprattutto con le due punte. Lobotka è il giocatore più importante del Napoli io 2 o 3 lo seguivo per la Fiorentina." Xavier Jacobelli e Niccolò Ceccarini

Milan uscito dal periodo buio?

"Il Milan rimane una delle squadre importanti, bisogna sempre tenerlo in considerazione. Qualche giocatore che potesse fare la differenza, vedi De Ketelaere, non hanno dato il giusto contributo. C'è stato qualche infortunio e Pioli ha dovuto fare qualche sacrificio. Si sta riprendendo, ora la corsa Champions è molto affollata e deve correre anche lei. Sarà una vera lotta tra cinque squadre. Il Napoli per me è irraggiungibile".

Cosa vede in Baldanzi?

"Assomiglia un po' a Dybala come caratteristiche. E' un 2003 ancora all'inizio, ma le caratteristiche sono quelle, è un giocatore che dalla trequarti in su è molto bravo. E' un giocatore che l'Empoli si terrà stretto, lo farà crescere nel modo migliore".

Quale la squadra che le piace di più adesso?

"Il Napoli, è forte come rosa e come allenatore in panchina. Spalletti è riuscito a far maturare e migliorare i suoi calciatori. E poi mi ha sorpreso l'Atalanta, con quei giovani che ha preso, con due punte pazzesche che nessuno conosceva".