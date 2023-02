AUDIO - Aronica: "Questo Napoli aprirà un ciclo. Tutti importanti grazie a Spalletti"

"Spalletti è riuscito a risanare un gruppo in cui non ci sono titolari, chiunque gioca è considerato parte integrante del gruppo".

Quest'estate intorno al mercato del Napoli c'era un po' di depressione... " Quest'estate non c'era molto ottimismo, ma il mister è stato bravo a fare integrare i giovani. La perdita di Koulibaly era un'incognita perché non conoscevamo bene Kim. Invece oggi possiamo dire che è stata fatta la scelta giusta ".

Come vedi il futuro del Napoli?

"Io credo che il Napoli possa allungare la striscia positiva anche dopo lo Scudetto, conoscendo De Laurentiis credo che vincendo il campionato con piccoli ritocchi possa dire la sua anche in Europa".

La storia del Napoli è stata sempre un crescendo. Sarà ancora così?

"Negli ultimi dieci anni la società ha fatto un buon lavoro puntando sempre sui giovani. Quello che non mi spiego è come Ancelotti non abbia fatto di più. Forse doveva capire che per quei ragazzi era finito un ciclo".

Lotta serrata per il quarto posto. Chi vedi favorito?

"Andrei cauto su quello che sta succedendo alla Juve, fare previsioni ad oggi è difficile. L'Atalanta è un po' altalenante, se lo giocheranno Roma e Lazio.

Vedo Napoli, poi Inter e il Milan rientrerà prepotentemente. Alla fine la Roma avrà la meglio sulla Lazio. La differenza la farà Mourinho".

In Champions chi rischia delle due milanesi?

"In Champions è difficile fare pronostici, il Milan potrebbe avere qualche problema in più sapendo quanto Conte conosce bene il campionato italiano. Sarà una partita durissima per il Milan".