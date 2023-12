AUDIO - Bazzani: “Il Napoli rischia. Se il Monza è in giornata può mettere in difficoltà chiunque”

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.



Ospiti: Bazzani:"La Lazio rischia per le assenze. L'Inter rischia meno di tutte. Impallomeni:" Genoa - Inter può influire su Juve - Roma." Rossi:" Nell'Inter i giocatori si aiutano tutti." Tenerani:" Quello che impressiona dell'Inter è la difesa. La Fiorentina può sperare nella Champions." Maracana Con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Fabio Bazzani.

Chi rischia di più in questo weekend?

"Sono partite dove il rischio c'è per Napoli e Lazio, perché hanno problemi. Non hai mai certezze su questo Napoli, il Monza non è in un ottimo momento ma se è in giornata può mettere in difficoltà chiunque. E poi mancherà anche Luis Alberto. L'Inter va in un campo difficile ma ha una forza e così tante soluzioni che ne riesce sempre a venire a capo".