AUDIO - Bonanni: "Caro ADL, a Napoli meglio non fare certe uscite. Conte? Andrà alla Roma"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento dell'ex calciatore Massimo Bonanni.

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: De Paola:" Anomala la vicenda di Gomez. ADL ha la smania da protagonista, quest'anno ha sbagliato tutto." Ceccarini:" Se Conte diceva di si era ora allenatore del Napoli." Bonanni:"Castallenos può essere protagonista in questa giornata." Impallomeni:" ADL su Conte bleffa."

Un pensiero sulle parole di ADL su Giuntoli e Osimhen? "Le frasi su Osimhen? Sicuramente in una piazza come Napoli sarebbe meglio di non fare certe dichiarazioni ma sappiamo come è fatto ADL. E' un accentratore, ci potevamo aspettare certe cose. Ma ha riportato il Napoli a livelli altissimi, tanti meriti sono suoi anche per lo Scudetto. E' difficile lavorare con una persona come lui. Sono convinto che Conte l'abbia cercato invece, ma sono convinto che andrà alla Roma".

Sarà la giornata di chi la prossima? "Spero ci faccia tornare alla normalità dopo quanto accaduto. Punto su Castellanos contro il Sassuolo".