AUDIO - Bonanni: "Chiesa perfetto per il 4-3-3 del Napoli, alla Juve invece..."

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni Ospiti: Impallomeni:" Gnonto in nazionale incongruenza calcistica. Torreira perfetto per Sarri." Garbo:" Meglio andare su Lukaku e perdere Onana. Bonanni:" Gnonto è da squadra di media bassa classifica. Alle Fiorentina serve un 9 titolare."

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Il Napoli cerca Chiesa: "La Juve deve ripartire da Chiesa ma è un giocatore da 4-3-3. Allegri non si capisce come vuole giocare. Il Napoli lo vuole perché riparte dal 4-3-3. Se Allegri lo deve tenere nel 3-5-2, lo dò via e mi prendo una punta alla Icardi".