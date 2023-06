AUDIO - Bonanni: "Difficile trovare il successore di Spalletti, fossi nel Napoli prenderei Conte"

Ospite di Tmw Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.





Ospite di Tmw Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Napoli, come mai ancora manca una scelta per l'allenatore?

"Io sono preoccupato, perché non vedo dei grossi nomi che possano far esaltare i cuori dei tifosi. Galtier non lo conosco, con il PSG ha rischiato di perdere il campionato, in Europa non ha fatto benissimo. Io ho sempre detto che sarà molto dura trovare il successore di Spalletti. Serve un allenatore importante, ma ad oggi non ce ne sono in giro".

Il colpo potrebbe essere Conte?

"Dovrebbe essere l'unico a essere preso in considerazione. Io fossi nella società prenderei lui. E se dovessero vendere 2-3 pezzi importanti lui è l'uomo ancora più giusto".