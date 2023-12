AUDIO - Bonanni: "Ho visto proprio male il Napoli a Roma, la squadra ha grandi colpe"

A parlare del turno pre-natalizio di Serie A a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.





A parlare del turno pre-natalizio di Serie A a Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

Un pensiero sulla giornata?

"Ieri brutta partita del Napoli, zero tiri in porta e poche possibilità. Buona Roma ma con tante assenze. L'ho visto proprio male, in questo momenti i giocatori hanno grossissime colpe".

Milan, Pioli di nuovo in bilico. Si deve prendere una decisione ora?

"La società non interviene perché non c'è una candidatura forte. Conte non vuole entrare in corsa e loro sperano di arrivare fino in fondo con Pioli e poi si comincerà con un nuovo ciclo. Ma questa situazione non porta da nessuna parte. A ogni stop l'allenatore è sempre in discussione e così è difficile lavorare. Difficile non sentire l'appoggio di società e tifosi. Se non c'è una candidatura forte, per me è inutile cambiare, poi a giugno le strade si divideranno, ma non ora".

Se le dico Vlahovic?

"Bel gol, ma è lui il protagonista della domenica insieme ad Arnautovic".

Bonucci-Roma, come lo vede l'affare?

"Allora pensi pure di prendere Chiellini e Barzagli, perchè da solo non riesce a fare un granchè. Mourinho la chiave per farlo accettare alla piazza? Può essere, ma per me Mourinho chiede persone caratterialmente forti e Bonucci lo è. Io penso che sostanzialmente è adatto per il suo gioco, perché è una squadra accorta, che difende e in una difesa a tre è il regista arretrato. Non mi fa impazzire come gioco ma per come gioca la Roma, secondo me in mezzo alla difesa non può fare peggio di chi già c'è".