AUDIO - Bonanni: "Il Monza corre e ha idee chiare, gara delicata per il Napoli"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto Massimo Bonanni, tecnico ed ex calciatore.





Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Bonanni:"La Roma può fare il colpaccio. Anderson poteva essere provato punta." Impallomeni:" L'Inter ha una partita complicata. La Lazio deve fare una partita attenta ." Garbo:" La LAzio mette in campo il migliore centrocampo possibile."

Che ne pensa dell'addio al Decreto Crescita per il calcio? Si rischia di pagarne le conseguenze?

"Marotta dice bene ma l'Inter è la società che sta messa peggio a livello finanziario. E' un grosso problema, troveranno comunque una soluzione alternativa ma non si riuscirà mai ad andare in fondo a certe problematiche. E comunque ci lamentiamo della Nazionale e abbiamo sempre più stranieri. Questa mancata proroga del Decreto può essere un problema ma magari può essere il momento per valorizzare meglio i nostri giovani".

Oggi Napoli-Monza e Fiorentina-Torino. Napoli che ha problemi per la sua sfida:

"Partita molto delicata, mancheranno due giocatori importanti davanti. Se perde diventa più complicato il cammino. Il Monza è in affanno ora ma è sempre una squadra che corre e ha idee chiare. E' veramente una partita delicata. Se la sbloccano subito, poi andrà in discesa. Ma se inizi balbettando, occhio ai tifosi che potrebbero cominciare a farsi sentire".