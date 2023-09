AUDIO - Bonanni: "Juve diversa dal Napoli e farà soffrire di più la Lazio"

Il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Totti tornerà ma bisogna capire che cosa vuole fare." De Luca:" Il problema di Totti è quale ruolo. Sarebbe più utile senza Mourinho." Bonanni:" Totti lo vedrei bene a fare il direttore sportivo."

Juventus-Lazio, come la vede?

"Sarà una partita diversa rispetto a quella di Napoli. La Juventus è molto più fisica del Napoli, la Lazio paradossalmente va meno in difficoltà contro squadre che giocano. La Juve sa ripartire molto bene. Guendouzi o Kamada? Forse sarebbe meglio il primo per fisicità".