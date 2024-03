AUDIO - Bonanni: "Juve, tante occasioni ma gioco non codificato. Napoli ok per la Champions"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Discreti:" Contro il Napoli migliore prestazione della Juve, ieri sfortunata." Imparato:" Di Bello è stato premiato con la Champions." Bonanni:" Il Napoli è rientrato in corsa Champions me non deve fare errori:"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Primo pensiero dedicato a chi?

"A De Rossi, alla faccia di chi pensava che questa era una Roma scarsa. Sta lavorando bene, ha compattato il gruppo e lo ha fatto sentire di nuovo importante. Al di là di come andrà a finire, sta facendo un grandissimo lavoro e tanto entusiasmo in una piazza che già ne aveva tanto".

Come vede la corsa Champions?

"Se c'è il quinto posto prenderei in considerazione ancora tutti. La Lazio è in ritardo, non c'è se calcoliamo solo il quarto posto. Ci sono ancora tanti scontri diretti e i punti sono tanti, ma ripeto: l'Atalanta varà una serie di partite molto brutte e l'allenatore quando le cose vanno male è particolare. Se perde anche domenica o pareggia entra in un brutto vortice".

Che ne pensa di Napoli-Juve?

"La Juve ha fatto una buona gara, un buon primo tempo e nel secondo ha avuto meno opportunità. Sono state tutte occasioni dettate da situazioni particolari, non da dettami di gioco codificati, ma ho visto una Juve che si è giocata la partita. Per me deve tornare a giocare 4-3-3. Non è un caso che Chiesa abbia segnato appena spostato da esterno. Deve battere il ferro ora".