AUDIO - Bonanni: "Kim? Spalletti via perché ha capito che il giocattolo poteva smontarsi..."

A commentare le notizie di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

Ospiti:Impallomeni:"Senza Kim il Napoli perde molto. La Lazio si muove in questo modo Tare c'entrava poco." Bonanni:" Il Paredes visto alla Juve non può giocare nella Lazio." Ravezzani:" Scegliere l'Arabia per un calciatore non è semplice anche perchè non hanno problemi economici." Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Che difensore è stato per l'Inter Skriniar? "Importante. Quest'anno no, ma negli anni scorsi è stato importante, è un acquisto molto importante per il PSG. Ora vedremo come si riprenderà, come si adatterà al campionato francese, molto fisico".

Perde più il Napoli perdendo Kim? "Spalletti ha deciso di non fermarsi perché ha capito che il giocattolo si poteva smontare. Aveva questa paura e già un primo pezzo è andato via. Non è che tutti gli anni può dirti bene. Kim ha dimostrato di essere un giocatore importante per il Napoli di Spalletti, per me il Bayern che ama attaccare ha preso il giocatore perfetto".