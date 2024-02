AUDIO - Bonanni: "Mazzarri da cacciare prima, ora Calzona che obiettivi ha?"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Bonanni:" Bellanova da nazionale. Mazzarri doveva essere sostituito prima." Impallomeni:" L'Atalanta un uragano, gioca da 2 posto. De Rossi sembra che alleni da 4 anni." Garbo:" Nicola e Baroni due allenatori oltre le difficoltà. Calzona altro capolavoro di ADL:" Pacchioni:" Il Bologna che si conferma. DDR più bravo di Tuchel."

Bologna e Atalanta: su quale puntare ora in chiave Champions?

"E' favorita per l'organico Atalanta, ma ora ha 6-7 partite molto difficili e vedremo come le affronterà. Ad oggi è superiore lei, ma avrà davvero tanti scontri diretti e da adesso si capiranno tante cose".

Roma, De Rossi vince anche a Frosinone. Si può inserire in questa corsa?

"Nel primo tempo ha fatto fatica ma nel secondo ha fatto bene. La Roma ha tutte le possibilità per potersi giocare l'accesso in Champions. In questo momento De Rossi sta portando un cambiamento, tante volte gli ha dato ragione. Le partite la Roma se le sta giocando in maniera diversa. Queste partite le avrebbe vinte forse anche Mourinho, lui sta cercando di dare qualcosa di diverso e ci sta riuscendo".

D'accordo sul nuovo cambio in panchina in casa Napoli?

"Andava fatto prima. E' un momento molto delicato. Ora devi andare solo a riparare degli errori che si sono fatti. E spesso si fanno altri errori in questi frangenti. Spero per il bene del Napoli che finisca presto questa stagione e si riparta da zero".

Arriva Calzona:

"Lo scorso anno dicevo 'poveraccio chi verrà dopo Spalletti'. Ora si cerca di riparare a un errore fatto a monte. A Calzona auguro di fare il meglio ma non so quale siano gli obiettivi raggiungibili. Il quarto posto è molto complicato. E' una scelta per poi pensare in estate a un nuovo nome, forse Pioli ma non so".