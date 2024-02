AUDIO - Bonanni su Pioli: "Il ciclo al Milan è finito, potrebbe fare bene a Napoli"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Quale il primo commento?

"Parlo del Milan, che ha fatto una gran partita. Ha vinto bene, per me può arrivare fino in fondo. Ho rivisto un grandissimo Leao, però voglio fare uan riflessione. Per il quarto posto l'Atalanta è favorita, è vero, che poi però avrò una serie importante di scontri diretti, ben sei nelle prossime sette. Sarà in grado di vincerli tutti?".

La partita di Pioli è davvero sempre in bilico?

"Potrebbe fare bene a Napoli Pioli, dovesse andare via. Per me il ciclo al Milan è finito e può salvarlo solo la vittoria dell'EL, ma le società a febbraio devono già sapere il futuro. Un piano B devono già crearselo ora".

Cosa l'ha colpito della Roma ieri sera?

"Ho visto una squadra più leggera, che gioca un calcio diverso e che deve ancora migliorare la condizione fisica. Si vede il cambio di mentalità. Il cambiamento tattico è importante, c'è bisogno di tempo ma è giusto che si vada in questa direzione perché così non si poteva andare avanti".

Napoli, che accadrà con Osimhen?

"Osimhen deve lavorare, non sta facendo una stagione da 130 mln. Arrivare a spendere certe cifre vuol dire che devi fare la differenza e per ora non l'ha fatta e deve farla da qui alla fine. Zielinski? Perché privarsi di uno che va via a parametro zero ma si allena comunque bene? Se non sta bene mentalmente devi mandarlo via subito. Che discorsi sono quelli di Mazzarri?".