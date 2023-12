AUDIO - Braglia: "Napoli in ripresa, ma se l'Inter è quella del 2°T di Lisbona non c'è gara"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Napoli-Inter il big match del weekend. E come vede Meret, messo in discussione dopo Madrid?

"Se l'Inter è quella del secondo tempo visto col Benfica, non c'è partita. Al di là del Napoli che si sta riprendendo, ma l'Inter dovrebbe passare. Sul portiere dico che è ora di finirla di criticarlo, di mettere sempre in discussione ogni gol che prende. E' logico che se metti in discussione sempre il portiere, quello può non essere sereno. Giocare così non è semplice per nessuno. L'errore c'è stato, ma in precedenza aveva fatto una prestazione eccezionale. Si punti su di lui o la società lo dica una volta per tutte che lo mette da parte".