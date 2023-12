AUDIO - Braglia si sbilancia: “Napoli e Milan non andranno in Champions”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.



Napoli, situazione difficile per Mazzarri:

"Dipende anche dai giocatori, però la parte destabilizzante principale è stata determinata dalla proprietà. I giocatori hanno la pancia piena e quindi poi è difficile ripetersi, ma abbiamo visto anche in passato calare, ma mai così nettamente. Come nel Milan, le colpe maggiori sono della società. Non c'è stato equilibrio nel gestire la situazione".

E' stato programmato il successo nel Milan e nel Napoli che poi calano la stagione dopo?

"L'Inter perse quel campionato, ma il Milan veniva da una programmazione dal 2019 ben precisa, che è stata quella di far maturare dei giocatori che prima non avevano quell'esperienza utile per vincere. I meriti e i demeriti ci sono sempre, ma per vincere lo Scudetto serve programmare".

Chi rischia di più di rimanere fuori dalla Champions: Milan o Napoli?

"Per me vanno fuori entrambe, ci sono Bologna, Atalanta, Roma e Fiorentina e il campionato è ancora lungo".