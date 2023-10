AUDIO - Brambati: "ADL faccia mea culpa. Lui ha scelto Garcia, ora intervenga. Su Conte…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, la notizia secondo cui il Napoli valuta la posizione di Rudi Garcia

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, la notizia secondo cui il Napoli valuta la posizione di Rudi Garcia: "Dovrebbe recitare mea culpa De Laurentiis, la scelta di Garcia è tutta sua, non ha operato con a fianco dei collaboratori tecnici. Era stata sua anche la scelta di mandare via Spalletti dopo il primo anno, intimandogli le dimissioni che lui non ha dato. Ora deve intervenire. La tentazione di andare a sondare Conte credo sarà alta, è un allenatore che ha sicuramente appeal per poter riprendere in mano un gruppo importante.

Penso che questa riunione sia stata fatta per rimettere in piedi la baracca o prendere un'altra direzione. Credo che Conte non fa mai dei problemi economici ma guarda i progetti. Oggi vedo un Napoli sfilacciato, anche dal punto di vista atletico. Quanto tempo ci vorrà la squadra per tornare ad essere intensa come l'anno scorso? E' una domanda lecita da porsi".