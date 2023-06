AUDIO - Brambati: "Allegri non doveva restare alla Juve", e cita la goleada del Napoli

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del mercato delle big di Serie A

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Di Gennaro:" Nel 3-5-2 Cheisa non può giocare. Spalletti ideale per la Juve. Brambati: Frattesi valutazione alta e Tonali non vale 80 milioni. De Paola:" Il MIlan economicamente sta bene. Maracanà con Marco Piccari

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del mercato delle big di Serie A:

Senza coppe e con Allegri e qualche innesto, questa Juve non può puntare allo Scudetto?

"Per me non doveva rimanere Allegri. Sono stati mandati via tecnici che hanno vinto Scudetti e coppe. Sono stati due anni di flop e sconfitte. Ci sono figure che rimangono nella storia, come in Champions col Maccabi, ma anche in campionato contro Napoli ed Empoli".