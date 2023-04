AUDIO - Brambati: "Champions? L'obiettivo per il Napoli è più vicino rispetto al Milan"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato i temi del giorno riguardanti la Serie A a TMW Radio, durante Maracanà

Sarebbe per togliere la squalifica a Lukaku?

"Non vorrei si strumentalizzasse la situazione. La situazione è talmente grave e importante che si toccano anche cose politiche. L'arbitro ha scritto qualcosa sul referto, lui ha preso due ammonizioni ed è stato squalificato, punto. Lukaku non mi sembra abbia agito con buonsenso e non è la prima volta. Sei un giocatore dell'Inter, sai che giochi contro la Juventus e sai già prima di entrare in campo che sei davanti ai tifosi rivali per eccellenza, devi evitare certi comportamenti".

Chi penserà di più alla Champions tra Milan e Napoli in questo turno?

"L'obiettivo per il Napoli è più vicino rispetto al Milan, che deve ancora correre per il quarto posto. Il Milan se non arriva quarto sarebbe un grosso problema".