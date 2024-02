AUDIO - Brambati critica ADL: "Bari tra le prime 10 piazze d'Italia, tifoseria merita rispetto"

A intervenire in diretta a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Ospiti: Valentini:" Il Bari merita rispetto. Il figlio di ADL ha capito bene e si è dissociato." Brambati:" Il Bari ha una tifoseria stupenda e merita rispetto. Mignani è stato trattato male." Bernabei:" I toni utilizzati da ADL sbaglaiti." Maracana con Marco Piccari, Stefano Impallomeni e roberto Bernabai.

ADL ieri ha fatto una gaffe sul Bari, definita la seconda squadra del Napoli:

"La tifoseria del Bari è una delle prime dieci in Italia, chi conosce la piazza sa cosa significa per quella tifoseria il club, c'è sempre grande attenzione. Il popolo barese va rispettato e queste parole non sono un segno di rispetto. Se non fai più i soldi nel cinema e intendi farli nel calcio, e sei stato bravo, devi mantenere il rispetto e gli impegni anche per quella che consideri seconda squadra, che seconda non è. Aggiungo: Mignani o lo tieni dopo il playoff perso o lo mandi via subito, non ce lo mandi via dopo che gli hai svuotato la squadra".