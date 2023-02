AUDIO - Brambati: "Da difensore mi suderebbero le mani a vedere Kvara con Osimhen"

A commentare le notizie riguardanti la Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Cosa vuole sottolineare di questo turno?

"Il Napoli si è confermato contro un Sassuolo che era in ripresa. E' stata una prova di forza incredibile di una squadra che nessuno a inizio anno dava in pole per il titolo. La delusione? Nonostante in Europa abbia fatto 4 gol, la Fiorentina rende molto di meno di quello che potrebbe. Occupa una posizione non consona alle sue potenzialità e l'allenatore, nonostante le coppe, sta deludendo. E i tifosi lo stanno dimostrando".

Come commenta il gol di Kvaratskhelia?

"Quando vedo lui e Osimhen, mi suderebbero le mani, perché sarebbe difficile marcarli".