AUDIO - Brambati: "Fossi in Spalletti andrei via. Ho una notizia su Guardiola"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi del giorno.

Come valuta la situazione Spalletti-ADL?

"In un ambiente qualsiasi quando esci da vincente è sempre un bell'uscire. Se fossi in Spalletti, ho vinto lo Scudetto a Napoli che è qualcosa di magico, straordinario, me ne sarei andato. Anche soprattutto alla luce del rapporto che c'è col presidente. Il lavoro di Spalletti non è stato solo vincere lo Scudetto ma valorizzare il patrimonio tecnico, che i tifosi devono guardare con attenzione. Il rapporto tra i due si è rovinato dopo una litigata lo scorso anno in ritiro".

E' ipotizzabile la coppiata Giuntoli-Spalletti alla Juventus?

"Se non dovesse rimanere al Napoli, qualche porta ce la può avere, non so se in Italia o all'estero. Mi dicono che se Guardiola vincesse la Champions, prenderebbe un anno di pausa e si potrebbe aprire uno scenario di giri di panchine. C'è qualcuno molto vicino a Perez che pare non sia rimasto molto bene dall'annata e dalla sconfitta di ieri di Ancelotti. Conte? Per me sta fermo".