AUDIO - Brambati: "Garcia era la quinta scelta di ADL, ho qualche dubbio..."

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Ospiti: Sosa:" Per Garcia eredità pesante. Impallomeni:" Garcia deve entrare in punta di piedi nel gruppo. Brambati:" Garcia arriva dall'Arabia ho dei dubbi. Maracanà con Marco Piccari

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli, si va verso un prolungamento importante di Kvaratskhelia:

"Dobbiamo lasciar sbagliare anche uno come lui, è normale un calo nell'ultima fase dopo quello che ha fatto. Ci ha fatto vedere il suo talento quasi tutto l'anno e un appannamento ci sta anche. Ha tirato quasi tutto l'anno, ha fatto vedere che ha delle qualità incredibili e se accumula esperienza può diventare devastante".

Napoli, come vede Garcia?

"Credo che Garcia sia la quarta-quinta scelta. Qualche no lo ha preso ADL, non si è voluto avvicinare a qualche allenatore per evitare un no e ha ripiegato su un allenatore su cui ho più di un dubbio, visto che viene dall'Arabia. Stare fuori dal giro può avere ripercussioni. E poi Spalletti ha creato un gruppo davvero speciale".