AUDIO - Brambati: “Mazzarri è carico per il Napoli. Accettare contratto di 7 mesi vuol dire una cosa”

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Brambati:" Mi ha sorpreso Thuram per l'impatto. Rugani sta dimostrando di essere affidabile. Dimarco è migliorato tantissimo: Determinate." Impallomeni:"Bremer si è riscattato. Gonzalez si è preso la Fiorentina. Soulè gioca da veterano. Zirkzee fondamentale."

E' martedì ed è il momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, de Il Tackle di Massimo Brambati: "Mazzarri a Napoli? Mi fa piacere che ci ascolta il tecnico, 15 giorni fa avevo parlato di lui, gli ha fatto piacere sentire che ci ricordavamo di lui. Il legame che si era creato con Walter era molto bello, è un amico e sono contento che ritrovi spazio. Felice di rivederlo su una panchina di una grande squadra.

E' vero che ha un calendario difficile, ma meglio così che rimanere a casa. Ha fatto un contratto di sette mesi, vuol dire che ha voglia, entusiasmo, che crede di avere non solo una chance per lui ma anche per la squadra, che non merita la classifica che ha”.