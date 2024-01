AUDIO - Brambati: "Non mi capacito di cosa sia successo al Napoli! Non vedo fame"

A TMW Radio è il momento de Il Tackle di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore

TuttoNapoli.net

Maracanà con Marco Piccari. Ospiti: Il Tackle di Brambati: " Il Milan mi ha deluso. Il cambio passo del Napoli non deve venire dal mercato, ma dal gruppo, manca una figura come Giuntoli.

A TMW Radio è il momento de Il Tackle di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore: "Ci sono squadra da cui mi aspettavo di più a questo punto della stagione. Sicuramente una è il Milan, l'ho sempre indicata l'avversaria principale insieme al Napoli per la lotta Scudetto con l'Inter. E alcune decisioni societarie mi hanno lasciato perplesso, così come il mercato. 11-12 calciatori presi e ora si deve tornare di nuovo a comprare. Viste le prestazioni di qualcuno, forse qualche soldo si poteva risparmiare. Sono troppi i punti di distacco da questa Inter che corre, e davanti c'è pure la Juventus. E poi c'è il Napoli che mi ha deluso. Quantomeno il presidente si è auto-denunciato per la situazione.

Almeno sul lato Champions però va avanti, ha un ottavo di finale molto difficile ma contro questo Barcellona nulla è impossibile. La rosa non è stata stravolta e non mi capacito di cosa è accaduto. Forse ha inciso aver perso due top come Spalletti e Giuntoli. Mercato di gennaio? Potrebbe cambiare il passo se ci fosse una svolta all'interno dello spogliatoio. E la svolta deve arrivare dai ragazzi, non da chi arriverà. Da fuori vedo una postura sbagliata in campo dei giocatori. Non manca solo leadership ma anche la fame dello scorso anno".