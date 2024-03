AUDIO - Brambati: "Senza Rabiot e McKennie la Juventus parte sfavorita a Napoli"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del campionato.

Napoli, ADL vuole fare ricorso affinchè la Juve non vada al Mondiale per club: "Non spetta a lui decidere. E distoglie l'attenzione da quanto fatto dal suo Napoli quest'anno. L'unico responsabile di quanto successo per ora è lui. La stagione può ancora raddrizzarsi ma vedere una squadra campione d'Italia in quel modo e oggi in questo stato è incredibile. Ha operato malissimo".

Come vede Napoli-Juventus? "Vedo il Napoli favorito, la Juventus credo che non stia vivendo un bel momento e in più ha diversi giocatori fuori che sono importanti nell'economia del centrocampo come McKennie e Rabiot. Sembra paradossale dire che McKennie sia fondamentale, ma fa capire anche il livello dei bianconeri. Hanno fatto di tutto per liberarsene questa estate, poi lo hanno tenuto e ha fatto la differenza in questa Juve. Gli mancano due giocatori importanti".