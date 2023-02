AUDIO - Brambati: "Spalletti poteva andar via, se lo racconto faccio fare brutta figura ad ADL"

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle italiane in Europa:

Tre vittorie delle italiane in Champions: cosa significano? "Il Napoli non è qualificato ma ha messo una bella pietra sulla qualificazione, Inter e Milan vincono, hanno un vantaggio minimo e andranno in due stadi non semplici. Si spera che il brodino preso sia l'auspicio per vedere tutte e tre ai quarti".

Napoli davvero così superiore alle altre?

"Sono felice per Spalletti, dopo tanti anni di carriera se lo merita. Poteva già essere ex allenatore del Napoli questa estate, è stato vicino all'addio, ma meglio che non la racconto o faccio fare brutta figura al presidente. Faccio i complimenti a Spalletti e allo scouting che è andato a scegliere certi giocatori, avallati dal tecnico".

Chi rischia di più tra le milanesi al ritorno?

"Tutte e due hanno le stesse possibilità, anche se vedo l'Inter più pronta a livello internazionali e giocatori più pronti ad affrontare una sfida non semplice. Al Tottenham manca molto Bentancur, non c'è Conte poi fisicamente. E alla lunga un'assenza del genere pesa come quella di un giocatore. Ma se il Tottenham azzecca la partita giusta, sono dolori".

Allegri a Nantes si gioca anche il suo futuro?

"Questa partita non decide nulla, dovesse vincere anche oggi deve arrivare fino in fondo. Per me la Juventus farebbe fatica con qualche big in questa competizione. Non credo che il futuro di Allegri passi da questa partita. La Juve ha fallito la prima parte di stagione, in Europa e in campionato. Devo dire però una cosa: Allegri avrà responsabilità anche lui, ma abbiamo parlato anche degli infortuni. Tutte le volte la Juventus ha qualche assente. Pogba non lo abbiamo mai visto e siamo quasi a marzo e finisce tutto e hai incentrato la tua campagna acquisti su di lui. Oggi manca ancora Chiesa, Milik è fuori, quello che emerge è che ogni volta hai sempre qualcuno fuori".