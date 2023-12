AUDIO - Brambati su Osimhen: "Sarà dura trattenerlo. Il club si è mosso tardi"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli, si parla di possibile rinnovo con Osimhen:

"Credo che rinnoverà e a giugno però sarà difficile trattenerlo. E' questo lo scenario. La società, se non si muove con una tempistica adeguata, poi si trova spiazzata con certi calciatori. Se ti muovi in ritardo, vai in difficoltà con certi calciatori. Ormai è diventato un mercato aperto anche con giocatori che vanno in scadenza tra due anni".

Magari la firma può riconsegnare al Napoli un Osimhen più libero di testa e sereno?

"Il Napoli sta cercando di guarire, non è solo un problema tecnico-tattico ma anche la mancanza di un leader dello spogliatoio e in difesa dopo l'addio di Kim. Si sta cercando di venirne fuori, Garcia ha avuto un impatto negativo sul gruppo. Credo che Mazzarri sia stato scelto perché conosce bene l'ambiente e ha le caratteristiche per far venire fuori il Napoli e le sue potenzialità".

Come la vede ora la squadra di Allegri?

"Per me è una 500 che va al massimo. Poi potrebbe avere uno spazio ulteriore di crescita se crescono i giocatori in attacco e cominciano a diventare più determinanti. E soprattutto se a gennaio completano il reparto di centrocampo che è carente anche a livello numerico. Non deve distanziarsi troppo dall'Inter e deve continuare a volare basso, come ha fatto finora. Ha ottenuto risultati importanti, anche sorprendenti".