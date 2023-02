AUDIO - Brambati: "Tutte le squadre dietro al Napoli hanno sbagliato, lo certifica il -13"

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di attualità del calcio italiano.

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Ospiti: Salandin:" Tra la Roma e Zaniolo è scoppiato qualcosa prima. Locatelli lavora sempre." Orlando:" Secondo me Zaniolo e Mou non hanno legato. Chiesa fantastico contro la Lazio." Brambati:" Mourinho non ha aiutato Zaniolo tatticamente e umanamente. " - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di attualità del calcio italiano.

Caso Zaniolo, è in lista UEFA ma ha presentato un certificato medico: "Mi dispiace per lui, la situazione si complica. A livello tecnico è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ha grandi qualità. Nella lettera ha sottolineato il fatto che lui è caduto due volte in maniera pesante e si è rialzato. Per un giovane è una dimostrazione di grandissima volontà. Continuo a sostenere che Mourinho, invece che dare una mano gli ha dato uno schiaffo. Non lo ha aiutato a tirarsi fuori dalla situazione. Mou non è stato per niente d'aiuto, neanche a livello tattico, disciplinandolo e trovandogli un posto in campo. Con un altro allenatore avrebbe avuto un percorso diverso. E' un valore per la nostra Nazionale Zaniolo e dispiace per questo. Io gli avrei parlato questa estate e lo avrei indirizzato da un'altra parte. Poi avrei consigliato di tirare dritto fino a fine anno e poi che si sarebbe visto".