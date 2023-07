AUDIO - Bruscolotti: "Scalvini piace molto, ma cifra troppo alta a 19 anni"

“È normale che tutto ruota intorno a Kim ed Osimhen ed uno è andato via e l’altro non si sa".

Giuseppe Bruscolotti sul mercato del Napoli In Studio: Cristiano Cesarini e Alessandro Sticozzi

Durante il programma 'Piazza Affari' a Tmw Radio è intervenuto l’ex storico capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti.

Che idea si è fatto sulla situazione di Osimhen?

“Il Napoli sta tentando di farlo rinnovare adeguando l’offerta alla cifra richiesta. il calciomercato è strano sembra che un giorno possa restare e quello dopo no. Andando avanti si saprà che succede”.

Si può migliorare il Napoli anche se si perdono Osimhen e Kim?

“È normale che tutto ruota intorno a Kim ed Osimhen ed uno è andato via e l’altro non si sa. Il coreano è un punto fermo della difesa ed il nigeriano segna moltissimo. Ci sono vari nomi che girano ma bisogna capire la strategia della società. il club non ha fretta anche perché ha una buona disponibilità finanziaria”.

Il calciomercato che gestione sta subendo?

“Ci sono ancora persone che hanno lavorato con Giuntoli. Non si è rimasti sprovveduti. Il presidente sta lavorando da anni con queste persone e non penso che ci saranno problemi. Con tutto il bene che si vuole a Giuntoli senza di lui non finisce il mondo”.

Scalvini può sostituire Kim? L’Atalanta chiede molti soldi.

“Piace molto perché è un giovane emergente. Per me quella cifra è troppo alta perché si deve avere una certa continuità. Ci vogliono 2 o 3 anni ad alto livelli per quella determinata cifra. A 19 anni si rischia di non confermarsi ogni anno visto che si deve ancora crescere”.

Su Garcia?

“Nell’ambiente è piaciuto molto come si è presentato e quello che ha detto. La cosa migliore è sempre bene essere chiari con la gente. Dopo lo scudetto ci si aspetta sempre qualcosa di grande. È un personaggio che in Italia ha già fatto bene. Ha detto, come il presidente, di voler vincere e quindi i presupposti ci sono”.