AUDIO - Bruscolotti: “Sono innamorato di Kim. Silenzio ADL? Era ora!"

"Sa anche attaccare sotto rete, segnare e accompagnare il gioco di squadra, oltre che difendere alla grande".

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospite: Giuseppe Bruscolotti

L’ex azzurro Giuseppe Bruscolotti ha parlato della stagione del Napoli a Tmw Radio, durante la trasmissione 'Piazza Affari'.

Quanto può arrivare avanti il Napoli in Champions?

“Tutto è possibile, perché il gioco del Napoli permette di sognare. Credo che possa fare un grande cammino anche in Champions League, anche se in competizioni simili ha un peso importante anche l’esperienza. La squadra ora si trova in una situazione privilegiata in Serie A, ma per esprimersi ad alti livelli bisogna rimanere su alti ritmi; su questo sono d’accordo con Spalletti, perché la concentrazione è fondamentale per rimanere lassù”.

Quanti sono i meriti di Spalletti finora?

“Spalletti non ha a disposizione dei fenomeni, ma ha giocatori giovani che potrebbero diventarlo. La forza di questo gruppo sta nello spirito e difatti anche quando va in svantaggio riesce a trovare ugualmente una soluzione. L’allenatore per certi versi conta come un giocatore e, dal momento che gestisce un gruppo di tanti elementi, deve essere bravo a tenere alto il morale anche di quelli che giocano di meno”.