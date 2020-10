AUDIO - Bucchioni: "A Napoli Lozano era ritenuto inutile, guardate ora con Gattuso..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni per parlare dei temi del momento.

Inter, c'è chi critica la difesa a tre di Conte: "I moduli sono fatti per cambiare. Conte con la difesa a tre ha vinto gli Scudetti alla Juve. Vedo dei problemi, c'è qualcosa che non mi convince. Vedo ancora un'Inter che è un laboratorio, vedo strano Conte, che è diventato di colpo un lord inglese. Poi Perisic e Kolarov sulla stessa fascia è una scelta che mi lascia perplesso. Per me ha l'organico per vincere lo Scudetto ma ci sono altri problemi e non riguardano la difesa a tre".

E come valutare Eriksen? "Credi nel giocatore e pensi che sia utile al tuo gioco e allora lo aspetti. ma per Conte credo sia inutile. A Napoli Lozano era ritenuto inutile come Eriksen. Guardate ora cosa è diventato con Gattuso. E' una situazione pirandelliana, che te ne fai di un giocatore così? Se non ti piace, lo rivendi. E' una situazione che sta diventando frustrante anche per il giocatore".